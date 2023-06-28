إقبال على مراكز شباب كفر الشيخ والأطفال يلجأون لحمامات السباحة هربا من الحر

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مراكز شباب كفر الشيخ، تزايد أعداد المترددين عليها لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة العيد أحلى للموسم الرابع على التوالي وحققت نجاحاً ملموساً برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لحرص المحافظة، والوزارة على تحقيق رؤيتها بتحقيق العدالة الاجتماعية بين النشء والشباب بالقرى والنجوع، كما ينال أبناء المدن الكبرى كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، كما لجأ الأطفال لحمامات السباحة، هروبا من حرار الجو.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب استقبلت المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الإدارة العامة للشباب، والمركز الإعلامي بالمديرية، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديري الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب أفراد الأسرة.

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيد أحلى بمراكزالشباب، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلى المديرية للشباب و الرياضة و فريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة واختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، ووضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، والنشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال أيام المبادرة والاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد.