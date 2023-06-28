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توافد الزائرين على قلعة قايتباى بالإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:58 ص
توافد الزائرين على قلعة قايتباى بالإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى.. صور اقبال على قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء أول لأيام عيد الأضحى، إقبالا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية ،على شاطئ البحر المتوسط .

وأعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباي أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الاضحى المبارك، حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي القلعة ومفتشي اثار القلعة بالاشراف علي تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة ادارة الحدائق بمنطقة آثار الأسكندريه، وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

كذلك قامت إدارة الترميم الدقيق باستكمال أعمال صيانة الأحجار، حيث قام فريق من اخصائي الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الأحجار بجدران بالقلعة، وإزاله كافة الكتابات التي تم رصدها سواء علي الجدران أوعلى بعض المصبعات الخشبية بالشبابيك، كما تم التنسيق مع المحافظة ادارة مكافحة الافات لرش كامل القلعة حيث تم رش قلعة قايتباي اليوم الثلاثاء . 

وأوضح محمد متولي، أن الأعمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلي للآثار بلأيقونه الإسكندريه وصاحبة اعلي اعداد زيارة لاثر اسلامي  علي مستوي الجمهورية كما تم عمل صيانة  لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين وأوضح أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل عدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في اطار مشروع تطوير خدمات الزائرين ،حيث بلغ اكثر من 25 لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات علي كافة اجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والاسوار الداخلية والخارجية والصهريج الاثري ومسجد القلعة الاثري كما تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم.

  كما أعلنت قلعة قايتباي، أن شراء تذاكر الدخول، يتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي واسعار الدخول 

 - المصريون والعرب: 60 جنيها مصريا

- الطلاب المصريون والعرب: 30جنيها مصريا

- الأجانب: 100جنيه مصري

- الطالب الأجنبي: 50 جنيها مصريا، ومواعيد الزيارة بالقلعة من الساعة 9صباحا وحتي الساعة 8مساءا.

اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية
اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية

 

اقبال علي قلعة قايتباي اول ايام عيد الاضحى بالإسكندرية
اقبال علي قلعة قايتباي اول ايام عيد الاضحى بالإسكندرية

 

اقبال علي قلعة قايتباي اول ايام عيد الاضحى بالإسكندرية_1
اقبال علي قلعة قايتباي اول ايام عيد الاضحى بالإسكندرية_1

 

توافد أفواج سياحية علي قلعة قايتباي بالإسكندرية
توافد أفواج سياحية علي قلعة قايتباي بالإسكندرية

 

توافد الاسر بمنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية
توافد الاسر بمنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية

 


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قلعة قايتباي الأثرية

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