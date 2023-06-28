اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فسحة المراكب الشاطئية مقصد المواطنين للاستمتاع بأول أيام العيد في الإسكندرية.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:28 ص
فسحة المراكب الشاطئية مقصد المواطنين للاستمتاع بأول أيام العيد في الإسكندرية.. صور فسحة المراكب الشاطئية مقصد المواطنين بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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 شهدت منطقة بحرى في محافظة الإسكندرية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا من أهالي الإسكندرية والزائرين خلال عيد الأضحى، لما تضمه من أماكن ترفيهية ومعالم أثرية، والتنزه داخل البحر وقيام المواطنين بركوب مراكب التنزه، للاستمتاع بطقس عروس البحر المتوسط. 

وعيد الأضحى هذا العام يأتى تزامنا مع فصل الصيف، وفى ذروة موسم الاصطياف بالإسكندرية، مما يقدم للزائر فسحة متكاملة ما بين قضاء النهار على شواطئ الإسكندرية والاستمتاع بالبحر، والسهرات الليلية الممتعة بالمدينة الساحلية.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى أول أيام عيد الأضحي المبارك، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.
 
وتبادل المحافظ التهنئة والصور التذكارية مع أهالي المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.
 
وأكد المحافظ على أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.
 
جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

اقبال علي مراكب التنزه في الإسكندرية
اقبال علي مراكب التنزه في الإسكندرية

 

التنزه بالمراكب اول ايام عيد الاضحى في الإسكندرية
التنزه بالمراكب اول ايام عيد الاضحى في الإسكندرية

 

توافد الاسر لتنزه داخل المراكب في الإسكندرية
توافد الاسر لتنزه داخل المراكب في الإسكندرية

 

مراكب التنزه مقصد المواطنين اول ايام العيد بالإسكندرية
مراكب التنزه مقصد المواطنين اول ايام العيد بالإسكندرية


 

 

 

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