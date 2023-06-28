اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنتاجون: أوستين لم يتصل بشويجو أثناء تمرد "فاجنر"

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:00 ص
البنتاجون: أوستين لم يتصل بشويجو أثناء تمرد "فاجنر" وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين
وكالات

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أكد البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين لم يتصل بنظيره الروسي سيرجي شويجو أثناء التمرد المسلح لجماعة "فاجنر" في روسيا.

ومع ذلك، أشار المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي له، إلى أن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات مع روسيا على مختلف المستويات.

وقال رايدر: "لدينا قنوات كثيرة للاتصال بروسيا ومختلف الآليات التي يمكن أن نقوم بذلك بواسطتها".

وتابع: "لكن الوزير (أوستين) لم يتصل بنظيره الروسي خلال العطلة الأسبوعية الأخيرة".

يذكر أن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين قاد تمردا مسلحا، تم إنهاؤه يوم السبت الماضي باتفاق مع السلطات الروسية بوساطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.


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