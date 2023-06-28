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البلالين أبرز مظاهر الفرحة فى أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:13 ص
البلالين أبرز مظاهر الفرحة فى أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد.. صور شلالات البلالين أبرز مظاهر الفرحة فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالى محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى ساحة مسجد الشيخ زايد فى الحى الإماراتى جنوب بورسعيد. 
 
وأطلق عدد من الشباب والفتيات البلالين من أعلى أسطح العمارات مما أضفى فرحة كبيرة على الصغار والكبار من الأهالى المتجمعين لأداء صلاة العيد. 
 
وأدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبرى، مدير أمن بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الشيخ زايد بالحى الإماراتى مع أهالى الحى، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامى.
 
وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالى بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدا أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم فى كل الاتجاهات.
 
وأشار إلى أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، ودعم جهود التطوير لتحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها القيادة السياسية.
 
وكثفت مدير أمن بورسعيد من انتشار رجال الشرطة بمحيط ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك وجميع الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين للاحتفال بأول أيام العيد، حيث تجوب الدوريات المتحركة والأقوال الأمنية كل شوارع المدينة، فضلًا عن انتشار الكمائن الثابتة، في ظل تواجد مكثف لرجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات خاصة في الشوارع الرئيسية والحيوية.
 
وكانت محافظ بورسعيد قد أعلنت عن تجهيز 11 ساحة بكل أحياء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وهي: أمام مسجد بورفؤاد الكبير، المعمورة بطرح البحر، والشبان المسلمين، السيدة زينب، التوحيد، الرزاق، السلام تصنيع، الشيخ زايد، الحسين، السلام، وحمدي تمام.
 
 
شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(5)
شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(5)

شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(4)
شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(4)

شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(3)
شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(3)

شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(2)
شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(2)

شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(1)
شلالات-البلالين-أبرز-مظاهر-الفرحة-فى-بورسعيد-(1)

 


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