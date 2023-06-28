ارتفاع واردات الهند من النفط الخام 4.9 مليون برميل يوميا الربع الأول 2023

كتبت – مروة الغول

ارتفعت واردات الهند من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2023 بنحو 370 ألف برميل يوميا أي بنسبة 8.2% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 4.9 مليون برميل يوميا،وهو مستوى مرتفع بنحو 348 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط مصافي التكرير بعد انتهاء عمليات الصيانة، وعادة ما ترتفع واردات الهند من النفط الخام في شهر يناير، حيث تتجنب المصافي الحكومية إجراء عمليات الإغلاق للصيانة في الربع الأول للوفاء بأهداف الإنتاج السنوية. يأتي هذا إلى جانب مواصلة المصافي في الهند السعي للاستفادة من أسعار النفط الخام الروسي المنخفضة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا، حيث تقوم بتكريره ومن ثم تصديره كوقود إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بأسعار السوق المرتفعة.

وقد استمرت روسيا في كونها أكبر مورد للنفط إلى الهند خلال الربع الأول من عام 2023 مع ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.62 مليون برميل يوميا في شهر مارس 2023 بالمقارنة مع نحو 70 ألف برميل يوميا فقط في شهر مارس ،2022، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

بينما انخفضت واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 46 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 4.8% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 0.9 مليون برميل يوميا منخفضة بنحو 48 ألف بي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي، متأثرة بتراجع الواردات من الغازولين وزيت الوقود في ظل قوة الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالصادرات، ارتفعت صادرات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 203 ألف برميل يوميا،أي بنسبة 19% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1.3 مليون برميل يوميا وهو مستوى منخفض بنحو 197 ألف بي على أساس سنوي، ويأتي ذلك تزامناً الزيادة الملحوظة في صادرات الهند من المنتجات النفطية إلى الاتحاد الأوروبي.

وبذلك يرتفع صافي الواردات النفطية للهند خلال الربع الأول من عام 2023 بحوالي 122 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 2.8% مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا ، وهو مستوى مرتفع بنحو 497 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي.