احتفالات أشكال وألوان بعيد الأضحى بمراكز شباب شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مراكز الشباب بشمال سيناء احتفالات منوعة بالعيد لإدخال البهجة و السعادة في نفوس الأطفال و الأهالي في قرى و النجوع و المدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء استمرار مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية للنشء و الشباب.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء ان الاحتفالات تتنوع بين ملاهي الأطفال و ألعاب تنس الطاولة و البلياردو و الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية و الفوازير و حمامات السباحة للنشء والشباب والأهالي.

وأشار إلى أنه قام فريق التطوع و نادي الفتاة بمركز شباب السلام بالعريش بتوزيع حلوى العيد تحت شعار " يلا نعيد " ، وأضاف انه تم فتح الهيئات و المنشئات الرياضية للمواطنين بدخول مراكز الشباب و الاستفادة من خدماتها خلال أيام العيد .