اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:19 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات والحضانة الإيوائية.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:04 م
محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات والحضانة الإيوائية.. صور محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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زار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، الأربعاء، دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، ذلك بحضور السكرتير العام المساعد، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورئيس حي ثالث بمدينة الإسماعيلية. 
 
وقدم محافظ الإسماعيلية، العيدية للأطفال المتواجدين داخل الدار والحضانة الإيوائية، وأيضًا قدم إليهم الحلويات والشكولاتة.
 
وأكد المحافظ خلال زيارته على ضرورة توفير كافة احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم، خاصة في أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.
 
ووجَّه "بشارة" بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال السبت المقبل، بشاطئ ونادي الفيروز على بحيرة التمساح، وتلبية كافة طلباتهم بشكل عاجل وفوري.
 
 
 
محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (1)
محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (1)

محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (2)
محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (2)

محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (3)
محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (3)

محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (4)
محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء رعاية الفتيات (4)
 

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