اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:25 ص
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للحفاظ على صحتك.. ابتعد عن تناول مكملات الحديد مع الكالسيوم

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:00 ص
للحفاظ على صحتك.. ابتعد عن تناول مكملات الحديد مع الكالسيوم الحديد
كتبت ميرفت رشاد

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يمكن أن يساعد الجمع بين بعض العناصر الغذائية في امتصاص العناصر الأخرى مثل فيتامين د والكالسيوم والحديد وفيتامين ج وأكثر ، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب العديد من تركيبات الطعام عدم الراحة ومشاكل صحية ، يمكن أن تسبب هذه المجموعات إما مشاكل في الجهاز الهضمي أو تقيد امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، وإليك قائمة الأطعمة التي لا ينبغي تناولها معًا، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أسوأ تركيبات الطعام يجب أن تتجنبها

​1. فواكه مع وجبات

غالبًا ما نأكل الفاكهة مع الوجبات لإضافة طعم حلو لوجباتنا ومع ذلك ، تؤكد خبيرة التغذية أنه لا ينبغي تناول الفاكهة مع وجباتك، موضحة أنه عند تناولهما معًا ، قد تواجهين مشاكل في الجهاز الهضمي، يجب تناول الفاكهة بشكل منفصل كوجبة خفيفة، تأكد من وجود وقت كافٍ بين الوجبات والفواكه.

2. اللحوم الدسمة والجبن

عند تناولها مع الجبن ، يمكن أن تزيد اللحوم الدهنية والمعالجة بشكل كبير من تناولك للدهون المشبعة والصوديوم، يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العامة.

"اختر اللحوم قليلة الدهن واختر خيارات الجبن قليلة الدسم لموازنة وجباتك 

​3. الحليب بالحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال على أحماض، إذا تم دمجه مع الحليب ، يمكن لهذا الحمض أن يخثر الحليب ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي لذلك ، تجنب استهلاكها معًا وتأكد من وجود فجوة كافية بين استهلاك هذين.

4. الحديد والكالسيوم

يعتبر الحديد والكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، ولكن عند تناولهما معًا ، لن يكون جسمك قادرًا على امتصاص كل من المغذيات، لامتصاص أفضل لكليهما ، اجمع بين الحديد وفيتامين ج والكالسيوم وفيتامين د.
 
 

العناصر الغذائية

التركبيات الغذائية

الفيتامينات

امتصاص العناصر الغذائية



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