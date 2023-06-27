للحفاظ على صحتك.. ابتعد عن تناول مكملات الحديد مع الكالسيوم

يمكن أن يساعد الجمع بين بعض العناصر الغذائية في امتصاص العناصر الأخرى مثل فيتامين د والكالسيوم والحديد وفيتامين ج وأكثر ، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب العديد من تركيبات الطعام عدم الراحة ومشاكل صحية ، يمكن أن تسبب هذه المجموعات إما مشاكل في الجهاز الهضمي أو تقيد امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، وإليك قائمة الأطعمة التي لا ينبغي تناولها معًا، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
للحفاظ على صحتك.. ابتعد عن تناول مكملات الحديد مع الكالسيومالثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:00 ص
الحديد
كتبت ميرفت رشاد
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