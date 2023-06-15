اعرف مقدار الاحتياج اليومى من الحديد وأعراض نقصه بالدم

كتبت رانيا عامر

قد لا يحصل الجسم على كمية الحديد اللازمة في العديد من الحالات، ويعود ذلك لأسباب عديدة، ومن بينها وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، أو التبرع المستمر وغير المنتظم للدم، أو اتباع حمية غذائية نباتية، وخصوصًا أن الحديد يتواجد بنسب كبيرة في اللحوم، والأسماك، بحسب ما ذكره موقع CNN.

ويصل الاحتياج اليومي التقريبي للحديد في الجسم إلى 18 مليجراما للرجال، و15 مليجراما للنساء.وأشار موقع منظمة الصحة العالمية إلى أن الحديد عنصر أساسي يتمتع بوظائف مهمة، مثل نقل الأكسجين، وتوليف الحمض النووي، واستقلاب العضلات.

ويؤدي نقص الحديد الي آثار سلبية على البالغين مثل الإرهاق، وضعف الأداء البدني، وانخفاض إنتاجية العمل، فضلاً عن تأثيره على الأنشطة الاجتماعية.

وينصح الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بتناول اللحوم، والدواجن، والأسماك، والإكثار من الخضار الورقية، والبقوليات.كما أوضحت الدراسة أن الإفراط أو زيادة الحديد بالجسم يسبب أضرارا بالغة بالصحة العامة .

أعراض نقص الحديد: