محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح أبناء العمومة من عائلة "البوابة" بالبلينا

جاءت مراسم الصلح بحضور اللواء نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء رئيس مباحث المديرية، والنائب نور أبوستيت، والنائب خليفة رضوان، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، والنائب عبدالحكيم العش عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، والآلاف من عمد ومشايخ وأهالي مركز البلينا، والمراكز والمحافظات المجاورة .

ووجه المحافظ خلال كلمته التي ألقاها التحية لجميع الحضور من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالي قرية الساحل، وهنأ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ أبناء العمومة طرفي المصالحة علي إنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والإلتزام بتعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والتسامح، والإستماع إلى صوت العقل، مشيدا بمجهودات رجال الأمن، ولجنة المصالحات، والعقلاء من أبناء القرية، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا.

ومن جانبه قال الدكتور عباس شومان:" إننى فى كل مرة أشرف فيها بتواجدى بين أهلى بمحافظة سوهاج أشعر بسعادة غامرة وأننا نقف جميعا سدا منيعا لوساوس الشيطان التى أوقعت العديد من الضحايا وعطلت الأعمال، وأننا بعدما وصلنا إلى هذه المرحلة فعلينا أن نسجد لله شكرا".

ونقل "شومان"، تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قائلا:" شيخ الأزهر يقدم لكم جميعا التهنئة ويدعو الله عز وجل أن يحل الأمن والأمان بينكم وبين أحفادكم وأن تتبدل العداوة التى استمرت طويلا إلى ود وحب وسلام، فقد عبرتم باجتماعاتكم أنكم أهل جود وكرم فالعفو والصفح من شيم العظام ،والقوى من استطاع أن يصرع شيطانه".

وأكد شومان فى كلمته أن لجنة المصالحات بالأزهر أخذت على عاتقها منذ بدء عملها القضاء على عادة الثأر من ربوع مصر خاصة فى ‏الصعيد، وقد نجحت اللجنة خلال الفترة القصيرة على إنشائها فى حل عدد من قضايا الثأر التى كانت تؤرق العديد من العائلات.‏

ومن جانبه أكد اللواء مدير أمن سوهاج، حرص مديرية الأمن علي تنفيذ توجيهات السيد وزير الداخلية ببذل كافة الجهود لانهاء الخصومات الثأرية، والخلافات في مهدها، موجها الشكر للسيد المحافظ علي دعمه الدائم لكافة مساعي الصلح بجميع مراكز المحافظة، ولكل من ساهم وسعي لهذا الصلح، مؤكدا علي أهمية التصالح لاستكمال مسيرة السلام والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن إتمام المصالحات بين العائلات أمر يدعو للفخر، مؤكدا دعم أمن سوهاج لكافة الجهود التى تقضى على الثأر فى مدن وقرى مصر، وأشار إلى أن هناك عبئا كبيرا على علماء الأزهر ورجال الدين المسيحى فى تغير الفكر والمواجهة الخطاب الذى يدعو للعنف بعيدا عن القيم الدينية.

وأضاف مدير أمن سوهاج أنه طبقا لتوجيهات وزير الداخلية بضرورة الإنتهاء من كافة الخصومات الثأرية وإعلان محافظة سوهاج " بلا ثأر" فإننا نتستكمل المسيرة حتى النهاية لتصبح سوهاج خاليه من الخصومات وتكون هى المثل الأول لكافة المحافظات.

وأسدل الستار على الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة وانهيت الخصومة بأداء القسم الخاص بالصلح وسط فرحة عارمة من جميع الحضور .



القسم بالصلح



المحافظ ومدير ال



أهالى البلينا بالصلح



أهالى القرية والقرى والمجاورة بالصلح



أهالى مركز ومدينة البلينا



ترديد القسم بحضور المحافظ



جانب من حضور الصلح اليوم



جانب من صلح اليوم



جموع غفيرة من الأهالى بالصلح



حلف القسم بين الطرفين



رجال الدين الإسلامى والمسيحى بالصلح



سرادق الصلح اليوم



صلح البلينا اليوم



قيادات أمنية بالصلح



كبار العائلات بالصلح