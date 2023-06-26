محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذى يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو أحد أهداف رؤية مصر 2030، والذى يهدف إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.

وأشار "الفقي" أن مركز السيطرة الموحد يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير فى التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمى، موجها الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.