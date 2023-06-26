محافظ الدقهلية يجتمع بممثلي هيئة الاستثمار بميت غمر.. اعرف التفاصيل

الدقهلية _محمد الحبشي

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الإثنين، اجتماعا مع ممثلي هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة آليات الصرف الصناعي بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب النائبة جيهان بيومي، والنائبة ميرفت عاذر، والنائب محمود العزب، والنائب خالد الحداد، والمهندس مصطفى مأمون، مندوب من الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، والمحاسب فنجاري علي، مدير المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والمهندسة أميمة متولي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، واللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وأكد مختار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الدعم الأول للصناعة في مصر، ووجه بتطويرها وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الاسترادية والتصديرية لمنتجات ومستلزمات الإنتاج.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية لحصر جميع المصانع بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، وسحب عينات مياه من الصرف الصناعي الناتج عنها عن طريق المختصين، وتحليلها بمعرفة المعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة.

وطالب مختار بإعداد تقرير مفصل عن نتائج أعمال اللجنة متضمن نتائج التحاليل، للتأكد من مطابقة عينات المياه للشروط البيئية وإمكانية ربط خطوط الصرف بالشبكات.