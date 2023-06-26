محافظ الدقهلية يستقبل الأنبا صليب نائب بابوي إيبارشية المنصورة للتهنئة بعيد الأضحى

الدقهلية _محمد الحبشي

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوى لإيبارشية المنصوره وتوابعها، والوفد المرافق له، والدكتورة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الأنبا: خالص التهانى القلبية لجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ، ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة.

وأشار مختار إلى أن الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية فى كافة المواقف، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.