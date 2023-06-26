محافظ الإسكندرية: تلقينا 8 بلاغات لمفقودين لعقار سيدى بشر المنهار

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية مازالت تتابع تداعيات عقار سيدى بشر المنهار ورفع الانقاض، مؤكدا على أن العمل برفع الانقاض مستمر 24 ساعة حتى الإنتهاء تماما.

ولفت فى تصريحات له، إلى أنه حتى الآن تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية 8 بلاغات بحالات مفقودة من سكان العقار المنهار، وجارى رفع الانقاض بأفضل الطرق الهندسية حرصا على وجود أحياء، مؤكدا على أنه حتى الآن تم انتشال جثمان واحد لشاب سودانى الجنسية.