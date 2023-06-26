محافظ الإسكندرية: تلقينا 8 بلاغات لمفقودين لعقار سيدى بشر المنهار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية مازالت تتابع تداعيات عقار سيدى بشر المنهار ورفع الانقاض، مؤكدا على أن العمل برفع الانقاض مستمر 24 ساعة حتى الإنتهاء تماما.
ولفت فى تصريحات له، إلى أنه حتى الآن تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية 8 بلاغات بحالات مفقودة من سكان العقار المنهار، وجارى رفع الانقاض بأفضل الطرق الهندسية حرصا على وجود أحياء، مؤكدا على أنه حتى الآن تم انتشال جثمان واحد لشاب سودانى الجنسية.
كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.
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