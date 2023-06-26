اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: تلقينا 8 بلاغات لمفقودين لعقار سيدى بشر المنهار

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:19 م
محافظ الإسكندرية: تلقينا 8 بلاغات لمفقودين لعقار سيدى بشر المنهار عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية مازالت تتابع تداعيات عقار سيدى بشر المنهار ورفع الانقاض، مؤكدا على أن العمل برفع الانقاض مستمر 24 ساعة حتى الإنتهاء تماما.

ولفت فى تصريحات له، إلى أنه حتى الآن تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية 8 بلاغات بحالات مفقودة من سكان العقار المنهار، وجارى رفع الانقاض بأفضل الطرق الهندسية حرصا على وجود أحياء، مؤكدا على أنه حتى الآن تم انتشال جثمان واحد لشاب سودانى الجنسية. 

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ 5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول ودفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل لعقار المنهار. 

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

 
 

 


انهيار عقار بالاسكندرية

الاسكندرية

عقار سيدى بشر

عقار الاسكندرية



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