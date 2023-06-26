اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 09:56 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: الأجهزة التنفيذية تواصل رفع الأنقاض ولدينا 2300 عقار آيل للسقوط

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:34 م
محافظ الإسكندرية: الأجهزة التنفيذية تواصل رفع الأنقاض ولدينا 2300 عقار آيل للسقوط عقار الإسكندرية المنهار
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية مازالت تتابع تداعيات عقار سيدى بشر المنهار ورفع الأنقاض ، مضيفا أن الإسكندرية بها 2300 عقار قديم مر عليهم 100 عام وآيل للسقوط ، لافتا إلى أن هناك 134 ألف قرار إزالة في محافظة الإسكندرية مقيمين في مبانى مخالفة.
 
وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ 5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول ودفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل لعقار المنهار. 

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

 
 
 

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