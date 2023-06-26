محافظ الإسكندرية: الأجهزة التنفيذية تواصل رفع الأنقاض ولدينا 2300 عقار آيل للسقوط

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن الأجهزة التنفيذية مازالت تتابع تداعيات عقار سيدى بشر المنهار ورفع الأنقاض ، مضيفا أن الإسكندرية بها 2300 عقار قديم مر عليهم 100 عام وآيل للسقوط ، لافتا إلى أن هناك 134 ألف قرار إزالة في محافظة الإسكندرية مقيمين في مبانى مخالفة.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ 5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول ودفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل لعقار المنهار.