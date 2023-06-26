ضبط عنصر إجرامي بحوزته بندقية وكيلو هيروين في فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

تمكنت مباحث مركز فايد ب محافظة الإسماعيلية ، من ضبط عنصر إجرامي يدعي "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام".

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من رئيس مباحث مركز فايد، يفيد ضبط عنصر إجرامي يدعي "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام"، وأمر بتحرير محضر وعرضه علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

واعترف المتهم، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.