تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 803 شاحنات و560 سيارة.
وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 429 شاحنة و544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 374 شاحنة و16 سيارة .
واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة بينما، ويستعد لمغادرة ثلاث سفن وهي وادي الكرنك، القاهرة و Abu yassser فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، امل وبوسيدون اكسبريس وغادر اربع سفن وهي الحرية ، امل ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة.
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 215 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، كما غادر ميناء السويس امس السفينة تراست، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3550 راكب بموانئها.
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالإثنين، 26 يونيو 2023 10:00 ص
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 803 شاحنات و560 سيارة.
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