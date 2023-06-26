انعقاد أول اجتماع لقيادات الهيئة العامة للتنشيط السياحى بالعاصمة الإدارية

كتب محمد أسعد

في إطار الانتقال الكامل لموظفي وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد، اليوم، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أول اجتماع لقيادات الهيئة، بمقر الهيئة بمبني وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه بكفاءة بعد الانتقال الكامل لموظفي الهيئة.

واستهل عمرو القاضي الاجتماع بتقديم التهنئة لقيادات الهيئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله بالخير واليمن والبركات، مشيرًا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور، مشددًا على ضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسئولية، حيث أن هذه الخطوة تمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية.

كما استعرض الملامح الرئيسية لخطة التنشيط السياحي علي الجانبين المهني والجماهيري، للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة خلال الفترة المقبلة، والسياسات والخطط الترويجية ومستهدفاتها لتنمية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع والبنية السياحية الأساسية التي تخدم القطاع والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين والسائحين لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.