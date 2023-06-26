التحقيقات تكشف مالك شركة السياحة المتهم بالنصب: نفذ جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مالك شركة السياحة المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة روض الفرج، أقر بارتكاب وقائع جنائية سابقة عن طريق إيهام ضحاياه بحجز فنادق لهم وبعد الحصول على المبالغ المالية يغلق هاتفه ويرفض رد أموالهم ، كما تبين وجود معلومات جنائية سابقة له.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بتضررها من مالك شركة سياحة، لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

وفور قيام رجال الأمن بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مالك شركة سياحة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت - طلقات صوت وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.