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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص جنوب المنيا

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:46 م
إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص جنوب المنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 14 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل مدينة ملوي التابعة إداريًا.
 
علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.
 

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