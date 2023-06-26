مصرع مواطن وإصابة 17 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقي مواطن مصرعه وأصيب 17 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، حيث تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم،تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بين جرزا والناصرية ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، حيث تبين مصرع مواطن وإصابة 17 آخرين ونقل الجثة والمصابين لمستشفي التأمين الصحي بالفيوم.