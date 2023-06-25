اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 06:32 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يلتقي العمالة المؤقتة ويهديهم موادًا غذائية ومكافأة تحفيزية

الأحد، 25 يونيو 2023 05:38 م
محافظ جنوب سيناء يلتقي العمالة المؤقتة ويهديهم موادًا غذائية ومكافأة تحفيزية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، بعمال النظافة المؤقتين، وخاصة فى المناسبات المختلفة على مدار العام لمكافأتهم والتعرف على مشكلاتهم وتحفيزهم، بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، فى إطار اللقاءات المتعددة بهم لدعمهم وتحفيزهم، وأثنى المحافظ على الدور الذى يقومون به وعملهم الجاد.

 

وقام المحافظ بتسليمهم كراتين مواد غذائية وبلح ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، طالبا بذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطنى المحافظة وزائريها.

 

وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء.


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