محافظ جنوب سيناء يوزع ملابس عيد الأضحى لـ 160 طفلا.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بقاعة دار الضيافة بمركز تمكين المرأة بطور سيناء بحضور القيادات التنفيذية في لقاء أبوي وأجواء احتفالية بعدد من الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام في إطار اللقاء السنوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك في إطار اللقاءات المتعددة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام وأشعارهم بالبهجة بمناسبة العيد.

وقام المحافظ بتوزيع ملابس العيد شاملة ملابس ومواد غذائية على 160 طفلا وطفلة ومبالغ نقدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهنأ المحافظ مواطني المحافظة ودعاهم لحضور حفل الفنون الشعبية المقام على مسرح مقصد العائلة بطور سيناء مساء أول أيام عيد الفطر حفلات فنية وتراثية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمدن المحافظة.

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة إقامة حفلات فنية وتراثية بمدن المحافظة ابتهاجا بعيد الاضحى ونشر روح البهجة على المواطنين وزائري المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمعنيين.

ووجه المحافظ الدعوة الأطفال وأسرهم الحضور حفل فني وفقرات من التراث البدوي للمحافظة بالمجان عن طريق فرق وزارة الثقافة وفرقة التلقائيين بالمحافظة وكورال المحافظة أول أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بإقامة حفلات مماثلة بمدنهم وفتح المتنزهات والحدائق ونشر روح البهجة بين جموع المواطنين بالمحافظة.