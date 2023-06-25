اليوم السابع
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"شباب المنيا" تنفذ مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا

الأحد، 25 يونيو 2023 12:25 م
"شباب المنيا" تنفذ مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا الملابس
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، نفذت مديرية الشباب والرياضة، مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس داخل مراكز الشباب بالمحافظة ، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الأولى بالرعاية.
 
وأوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه تم تجهيز وتجميع الملابس بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة ، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد، لافتاً إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.
 

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