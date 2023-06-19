مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد" بمراكز شباب دمياط

دمياط معتز الشربيني

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب" لتنفيذ فعاليات مبادرة "يوم الخير"، مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف وذلك من داخل مركز شباب مدينة السرو والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضه "الاداره المركزيه لتنميه الشباب" إدارة أنديه الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تحت شعار" لبسك لغيرك عيد" بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب.

تتضمن المبادرة جمع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ،للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية.

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجه على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد وتحقيق التضامن الإجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم ، وهذا من منطلق الدور الذي تقوم به وزاره الشباب والرياضه داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمه مجتمعية.

يأتى ذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.