"جدعنة الشراقوة" فتاة تنقذ شقيقها من الموت وتتبرع له بكليتها.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تماشيا مع المبادرة الرئاسية لدعم برنامج زراعة الكبد والكلى للمواطنين بالمجان، حققت جامعة الزقازيق نجاحا يسجل فى مشروع زراعة الأعضاء، حيث أجريت منذ أيام عملية زرع كلى لشاب في بداية الثلاثينات تبرعت له شقيقته الصغرى لإنقاذ حياته بعد معاناته من أوجاع الغسيل الكلوى، وأمورهما الطبيبة مستقرة.

وقدمت فتاة بمحافظة الشرقية، لا يزيد عمرها عن 25 سنة تضحية وجدعنة من نوع خاص، حباً في شقيقها الأكبر منها 7 سنوات وقررت أن تنقذ حياته بعدما وصل لمرحلة صحية سيئة بتليف كلية وضمور فى الثانية، وقدمت له كليتها اليمنى على طبق من ذهب تحيطه المحبة والرضا والسرور ليكمل حياته بشكل طبيعى.

وقال الشاب فى حديثه ل" اليوم السابع" بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية، إن جامعة الزقازيق تعاملت معه بكل باحترام وإنسانية وتم إجراء العملية مجانا، وأنه خضع لأكثر من عام من المتابعة وإجراء الفحوصات من قبل فريق طبي بمستشفيات جامعة الزقازيق، منوها أنه كان يعمل بالخارج وبعد عام من عودته لمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، داهمه المرض ليتفاجأ بمعاناته مع الفشل الكلوى ودخل فى مرحلة الغسيل الكلوي لمدة تزيد عن عام، إلى أن تقرر شقيقته الصغرى إنقاذ حياته وإنهاء معاناته مع الالم بالتبرع له بكليتها اليمني ، معبرا عن هذا بكلمات عفوية قائلا: مفيش حد يعمل اللى هى عملته ربنا يبارك فيها.

ومن جانبه قال الدكتور لطفى بندارى، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفيات جامعة الزقازيق، إنه تم تفعيل بروتوكول زراعة الكلى بمستشفيات جامعة الزقازيق، منذ عام ونصف، فى عهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق،وتم مواصلة العمل فى هذا الاطار من قبل الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق الحالى، و بجهود ودعم من الدكتور احمد عنانى، عميد كلية طب بشرى الزقازيق، وبجهود من إدارة الكلية والجامعة، مستمرين فى زراعة الكلى، فطب بشرى جامعة الزقازيق، كلية طب بشري كلية عريقة.

وتابع فى حديثه لـ" اليوم السابع" إن هة تعد الحالة العاشرة التى يتم زراعة كلى لها، بمستشفيات جامعة الزقازيق، وهى لشاب عمره 32 عاما تبرعت له شقيقته الصغرى 25 عاما بكليتها، والحالة لن يتكفل جنيه واحد قبل وبعد العملية، وتم نجاح العملية بتوفيق من الله وحالة الشاب وشقيقته مستقرة تماما،مشيدا بالتعاون التام مع مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة بالمنصورة، مع كل من الدكتور على الدين، رئيس وحدة زراعة الكلى بمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور والدكتور ياسر عثمان، استاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، منوها أن القسم، قام بتحضير وتدريب فريق زراعة الكلى بجامعة الزقازيق.

وتابع: أن نجاح العمليات يتم بالتعاون مع كافة الاقسام، قسم الباطنة الدكتور عزت مصطفى قسم امراض الباطنة، فى تعاون تام بين كل أقسام الجامعة لاستمرار زراعة الكلى، وكل هذا الجهد بفضل التعاون مع أقسام الجامعة بقيادة رؤساء أقسام جراحة الأوعية الدموية، و قسم الباثولوجيا الالكنينكية، وقسم الاشعة، و قسم التخدير، وفريق التمريض بالمستشفى، تحت إشراف ومتابعة الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب، والدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق.



61592-الدكتور-عزت-مصطفى-رئيس-قسم-الباطنة-العامة-بمستشفي-جامعة-الزقازيق



الشاب-بعد-العملية



الفريق-الطبى-المتابع-للحالة



فريق-طبى-من-مستشفيات-جامعة-الزقازيق-اثناء-متابعة-الحالة



فى-الدكتور-لطفى-بندارى،-رئيس-قسم-المسالك-البولية-بجامعة-الزقازيق