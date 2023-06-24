ضمن "حياة كريمة".. جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات قافلة تنموية لقرية الربعمائة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة مركز منيا القمح، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وضمن خطة القطاع وجامعة الزقازيق الخدمية لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت على تواجد الأطباء في 14 تخصصاً طبياً في الباطنة، المتوطنة، القلب، الصدر، الجراحة، طب الأسرة ، الرمد، الأنف والأذن، العظام، المسالك، الروماتيزم، المخ والأعصاب، الأطفال، الجلدية.

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تدوير المخلفات المنزلية والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ضمن مبادرة صنايعية مصر.