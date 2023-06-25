السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ف.ص.م" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه " ا.م.ا' بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا بمقتل المجنى عليه ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة يعد إصابته بطعنات في الجسد.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بسكين وطعنه بها حتى فارق الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.