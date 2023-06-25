المشدد 3 سنوات لسيدة وعامل لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمة "د.ع" ربة منزل و"ع.ا.ح" عامل بالسجن المشدد 3 وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم أول بسوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الشابو على نطاق واسع وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.