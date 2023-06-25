التحفظ على ألف و985 علبة سجائر مجهولة المصدر ولحوم فاسدة فى حملات بالدقهلية

وأسفرت الحملة ناحية مركز دكرنس، عن ضبط مخبز لتجميعه بطاقات تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.

وفي نطاق مركز أجا، تحرر 3 محاضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على كمية إجمالية وقدرها 100 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة، وفى نطاق مركز بلقاس تحرر 5 محاضر لضبط سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على كمية إجمالية وقدرها 1985 علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.