اليوم السابع
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ضبط مخالفات مخابز أثناء حملة تموينية بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 يونيو 2023 02:23 م
ضبط مخالفات مخابز أثناء حملة تموينية بالدقهلية.. اعرف التفاصيل الحملات التموينية
الدقهلية _محمد الحبشي

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة على عدد من المخابز فى نطاق مركز شربين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، للتأكد من انتظام سير عملية إنتاج الخبز مطابقا للمواصفات ووصول الدعم لمستحقيه.

 

وقاد الحملات فجر اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023، محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ويرافقه، محمد صالح، سامى إبراهيم، إيهاب رجب، مجدى حمودة، أيمن الحنفى من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية.

 

أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير 34 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 7 : 19 جراما، 20 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 7 محاضر تصرف فى إجمالى 57 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 5 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، 6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 1 محضر إثبات مبيعات وهمية لعدد 200 رغيف.

 

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصولة الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 
 
جانب من الحمله
جانب من الحمله

حملات تموينيه علي المخابز بالدقهلية
حملات تموينيه علي المخابز بالدقهلية

ضبط مخالفات
ضبط مخالفات

مراجعه انتاج الخبز المدعم
مراجعه انتاج الخبز المدعم
 
 

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