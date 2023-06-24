هل يجب أن تصوم قبل اختبار الكوليسترول؟

كتبت إيناس البنا

تتطلب بعض الاختبارات الطبية من الناس الصيام للحصول على نتائج دقيقة ، يتضمن الصيام عادةً الامتناع عن الطعام والمشروبات، باستثناء الماء ، لفترة زمنية محددة قبل الاختبارات.

وفقا لموقع " webmd"، يساعد اختبار الكوليسترول بشكل أساسي في القضاء على تأثير تناول الطعام مؤخرًا على نتائج الاختبار ويضمن التقاط مستويات خط الأساس بشكل فعال، بينما يعد الصيام مطلبًا أساسيًا للتحقق من مستويات السكر في الدم بدقة ، هناك أيضا اختبار الكوليسترول أو الدهون وهل يجب الصوم قبله أم لا.

كيف يتم اختبار نسبة الكوليسترول لديك؟



اختبار الكوليسترول عادة ما يتم من خلال عينة الدم، سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بسحب الدم من وريد الشخص، عادة من الذراع. ثم يتم تحليل العينة في المختبر لقياس مكونات الكوليسترول المختلفة ".

يتحقق اختبار الكوليسترول من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو مستويات الكوليسترول "الضار"، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة عادةً إلى تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

هل انت بحاجة للصيام قبل فحص الدهون؟

غالبًا ما يكون الصيام قبل اختبار الكوليسترول مطلوبًا، حيث يضمن ذلك قياسات دقيقة للدهون ، مثل الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية."

يوصي بالصيام من 9 إلى 12 ساعة للحصول على نتائج موثوقة، إذا كان أي شخص يتناول أدوية لخفض الكوليسترول مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول ، فيرجى إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو معمل المسار ، حيث يمكن أن يؤثروا على مستويات الدهون.

هل أخذ العقاقير المخفضة للكوليسترول يحدث فرقا؟



إذا كنت تتناول الستاتين أو أي أدوية أخرى لخفض الكوليسترول، بما أن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن تؤثر على مستويات الدهون، فقد ينصحك أخصائيو الرعاية الصحية بشأن ما إذا كنت ستتوقف مؤقتًا عن تناول الدواء قبل الاختبار، ومع ذلك ، من الضروري استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات على روتين الأدوية الخاص بك .

كم من الوقت يجب أن تصوم قبل اختبار الكوليسترول؟



بالنسبة لمعظم اختبارات الدهون ، بما في ذلك اختبارات الكوليسترول ، يوصى بالصيام لمدة 9-12 ساعة. مما يعني أنه يجب على الفرد تجنب أكل أو شرب أي شيء باستثناء الماء خلال تلك الفترة، هذا هو أحد أسباب جدولة معظم الاختبارات في الصباح. ومع ذلك ، من المهم اتباع التعليمات المحددة التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية أو المختبر حيث سيتم إجراء الاختبار ، حيث قد تختلف المتطلبات.

كيف تستعد لاختبار الكوليسترول؟



"للتحضير لاختبار الكوليسترول ، يجب على الشخص اتباع تعليمات الصيام المتوفرة.، وهذا يعني تجنب الأطعمة والمشروبات (باستثناء الماء) للفترة الموصى بها.

يُنصح بإبلاغ مقدم الرعاية الصحية بأي أدوية تتناولها، بما في ذلك العقاقير المخفضة للكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك ، تجنب الإفراط في تناول الكحول وممارسة التمارين الرياضية الشاقة قبل الاختبار ، حيث يمكن أن تؤثر بشكل مؤقت على مستويات الدهون.