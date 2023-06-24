نائب محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 238 درجة

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 /2024 بحد أدنى 238 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 /2024 بحد أدنى 230 درجة للثانوي الفندقي و190 درجة الصناعي و170 درجة الثانوي التجاري و150 للزراعي.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة العامة والفنية، مشيرا إلى أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حاليًا تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالبا بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هي 238 درجة وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة.

كما يبلغ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني 150 درجة بواقع 230 درجة للثانوي الفندقي و190 درجة للثانوي الصناعي و170 درجة الثانوي التجاري و150 للزراعي، كما أنه من المقرر فتح قبول التقديم الإلكتروني على رابط الوزارة خلال الفترة المقبلة وسيتم نشر الرابط في حينه.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة على دعم وتطوير التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية وإعداد الكوادر البشرية لسوق العمل من خلال تقديم أعلى وأفضل خدمة تعليمية وتدريبية وتأهيلية بجميع المدارس الفنية بالإضافة إلى التقديم بمدارس أخرى بديلة عن الثانوية العامة، للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية بمختلف المحافظات.