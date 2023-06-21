اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:09 م
أكرم القصاص
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تنسيق الدقهلية: 243 للثانوي العام و235 للفندقي و210 للصناعي نظام خمس سنوات

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:50 م
تنسيق الدقهلية: 243 للثانوي العام و235 للفندقي و210 للصناعي نظام خمس سنوات اعتماد محافظ الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية،  هذا العام بكثافة 45 طالب لكل فصل ، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات ، و 140 درجة للثانوي العام منازل ، و 140 درجة للثانوي العام خاص .
 
كما اعتمد " المحافظ " تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من ( المنصوره - نبروه - السنبلاوين ) بمجموع 235 درجه ، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من ( المنصوره - نبروه - السنبلاوين) 175 درجة ، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجه ، والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجه ، والثانوي الزراعي بكل من ( المنصوره الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعيه - ميت غمر الزراعية ) 185 درجة ، والثانوي الزراعي بكل من ( دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة ) 170 درجة ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والتعليم المزدوج ( فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة ، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة ، وفندقي مزدوج 175 درجة ، وسيارات 210 ، واليكترونات كهربية 175 درجة ، وميكانيكا تركيبات 175 درجة ، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة ، ومساعد فني إداري 160 درجة ، ووجبات سريعة 170 درجة ، وزراعي مزدوج 160 درجة) .
 
 
 
 

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