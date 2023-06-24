لطلاب الثانوية العامة.. 7 أطعمة تسبب اضطراب النوم منها السكريات

كتبت ميرفت رشاد



8 أطعمة يجب تجنب تناولها قبل النوم من أجل نوم أفضل ​1. الأطعمة الغنية بالكافيين تعتبر الأطعمة الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة والشوكولاتة من الأطعمة الشائعة التي قد تعيق نومك، محتوى الكافيين في هذه الأطعمة يحفز الجهاز العصبي ويزيد من اليقظة مما قد يجعل من الصعب عليك النوم أو البقاء نائمًا. النوم ضروري لمساعدتنا على إعادة الشحن والحفاظ أيضًا على صحتنا العامة وبالتالي، من المهم الحصول على قسط جيد من النوم بانتظام، إلى جانب النوم في الوقت المحدد، هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على جودة نومك، أحد هذه العوامل هو النظام الغذائي. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي فقير أو تناول أطعمة معينة إلى تعطيل جودة نومك، وإليك الأطعمة التي قد تؤثر على نومك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".تعتبر الأطعمة الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة والشوكولاتة من الأطعمة الشائعة التي قد تعيق نومك، محتوى الكافيين في هذه الأطعمة يحفز الجهاز العصبي ويزيد من اليقظة مما قد يجعل من الصعب عليك النوم أو البقاء نائمًا.

2. الأطعمة الحارة يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل عسر الهضم وحرقة المعدة ، مما يجعل من الصعب عليك النوم بشكل مريح، تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين ، والتي يمكن أن تزيد من إنتاج حمض المعدة ، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الحارة قبل 3-4 ساعات على الأقل من وقت النوم للتأكد من أن الجهاز الهضمي لديه وقت كافٍ للاستقرار.

3. الأطعمة الدهنية الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، يمكن أن تسبب عدم الراحة والانتفاخ مما قد يؤثر على جودة نومك، يمكن أن يؤدي تناول مثل هذه الأطعمة أيضًا إلى ارتداد الحمض وعسر الهضم، ما قد يجعل من الصعب عليك النوم.

4. الأطعمة الغنية بالبروتين في حين أن البروتينات ضرورية لصحة جيدة ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين قبل النوم يمكن أن يعطل نومك، يستغرق الجسم وقتًا أطول لهضم البروتينات ، ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة قبل النوم إلى الشعور بعدم الراحة وعسر الهضم، لذلك يوصى بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن وغيرها من المنتجات الحيوانية قبل 3-4 ساعات على الأقل من موعد النوم.

5. الأطعمة السكرية يمكن أن يتسبب استهلاك الأطعمة السكرية مثل الكعك والبسكويت والحلوى في ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى انفجار الطاقة التي يمكن أن تبقيك مستيقظًا، يمكن أن تسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تقلبات في مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى كوابيس واضطراب في النوم، من الأفضل تجنب تناول الأطعمة السكرية قبل النوم لضمان نوم مريح.

6. المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يمكن أن يؤدي استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الماء والعصير والمشروبات المرطبة الأخرى قبل النوم إلى تعطيل جودة نومك عن طريق إجبارك على الاستيقاظ لاستخدام الحمام بشكل متكرر، يوصى بتجنب تناول هذه الأنواع من المشروبات قبل ساعة على الأقل من موعد النوم.