فقدان الثقة واضطرابات النوم قد تنذران بالإصابة بمرض الخرف

كتبت رانيا عامر

تظهر علامات في الحركة بجسم الانسان تشير الي الإصابة بمرض الخرف ، منها فقدان القدرة على المشي، وعدم القدرة على الوقوف أيضا، بالإضافة إلى فقدان الذاكرة وصعوبة الكلام، ورغم ذلك يجب معرفة الأعراض الأقل شيوعا لهذا المرض .وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

أوضحت الدكتورة إيما هيوات، رئيسة قسم الخرف في KYN، أن التغييرات في السلوك، مثل فقدان الاهتمام بالأصدقاء، يمكن أن تكون علامة على الخرف، بجانب فقدان الثقة، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأصدقاء، أو العمل، أو الهوايات.

وأضافت الخبيرة أن المصابين بالخرف قد يكون لديهم أيضا نوم مضطرب أو أحلام واضحة ومشاكل في التعرف على الأموال وفهمها، ويمكن أن تكون كل هذه علامات الشيخوخة الطبيعية، لكن "التغيرات في القدرات العقلية تكون أكثر خطورة"، عندما يتعلق الأمر بالخرف.

وتابعت: "عادة ما تتضمن العلامات المبكرة للخرف زيادة فقدان الذاكرة والارتباك ومشاكل في العثور على الكلمة الصحيحة والضياع في الأماكن المألوفة".ونظرا لأن المزيد من الدماغ يتأثر بالمرض، فقد يبدأ المصابون في النضال من أجل وضع ميزانية للفواتير، وقد يفقدون القدرة على تحديد التاريخ والموسم، ويواجهون صعوبة في اتخاذ القرار.



أعراض اقل شيوعا للإصابة بالخرف:

- فقدان الثقة

_ الشعور بالاكتئاب

_ القلق المستمر

_ انقطاع الطمث

_ الاجهاد الزائد

- الانسحاب

- فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعمل والهوايات

- اضطرابات النوم