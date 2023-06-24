قائد قوات فاجنر: بوتين اختار الطريق الخطأ وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد

وكالات

قال قائد قوات فاجنر، يفجيني بريجوجين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار الطريق الخطأ وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد، وفق بيان وفيديو منسوب له على تليجرام.

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية في أعقاب إعلان المجموعة، التمرد على قيادة الجيش.

وأشار الرئيس الروسي، إلى إعلان عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى، واصفاً التمرد المسلح بـ" الإجرام الخطير"، "في وقت تخوض روسيا قتالاً صعباً من أجل مستقبلها والتصدي لعدوان النازيين الأوكرانيين والغرب".

وقال بوتين، إن الوقت الحالي يتطلب منا تضافر الجهود. ويجب رمي كل ما يُضعفنا في سلة المهملات.

واعتبر أن "كل التصرفات تقسم وحدتنا"، مشدداً على أن "هذا تمرد ضد الشعب وضد الرفاق الذين يقاتلون في الجبهة"، مؤكداً أن "هذه ّطعنة في ظهر روسيا".

وأضاف أن روسيا لن تسمح بجر البلاد إلى الحرب الأهلية، قائلاً إن التمرد هو "خيانة للوطن والشعب".