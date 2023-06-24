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روسيا تفعل نظام مكافحة الإرهاب فى موسكو وضواحيها

السبت، 24 يونيو 2023 09:45 ص
روسيا تفعل نظام مكافحة الإرهاب فى موسكو وضواحيها روسيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام روسية، نقلا عن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، إنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.
 
وجاء في التقرير أنه "من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب".
 
وأضافت اللجنة أن نظام عمليات مكافحة الإرهاب قد تم تفعيله أيضا في مقاطعة فورونيج.
 
يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

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