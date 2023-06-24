الطالبات يحصدن المراكز العشر الأولى لبرنامجي فارم دي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، إن طالبات الفرقة الأولى بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تصدرن المراكز العشر الأوائل، لكل من برنامجي فارم دي وفارم دي "صيدلة إكلينيكية"، مؤكدًا أن النسبة العامة للنجاح لكل المقررات جاءت ما بين الـ % 100 والـ% 72؛ مما يعطي مؤشرًا جيدًا عن مستوى طلاب صيدلة الأهلية.

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور، على إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب صيدلة الأهلية، والتي قام باعتمادها الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - صباح اليوم السبت.

وأعلن عادل حسن أسماء الطالبات العشر الأوائل لبرنامج فارم دي والتي جاءت كالتالي: مي ھاشم حسینى رضوان العزازي ‬‏ بالمركز الأول، ‫آيه محمد عبد المنعم محمد عبد القادر‬‏ بالمركز الثاني، تليها ‫ریم خالد محمد محمد الشبراوي بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع جاءت ‫آیه السید محمد حسن عطیه حموده‬‏، وبالمركز الخامس ‫رنا محمد مصطفى صالح إبراھیم العزوني‬‏، فيما جاءت ‫منة ﷲ محمد عبدالمنعم عطوة أبویدك‬‏ بالمركز الخامس مكرر، ثم ‫أسماء أحمد عبد ﷲ عبد القادر‬‏ بالمركز السادس، بينما حصلت على المركز السابع آیه عصام محمود محمد جندل‬‏، تليها فى المركز الثامن ‫ھبه حسین محمد محمود محمد اسماعیل‬، ثم ‫نور أحمد فؤاد محمد بدوى‬‏ بالمركز التاسع.

وواصل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إعلان أسماء الطلاب العشر الأوائل لبرنامج فارم دي( صيدلة اكلينيكية ) والتى جاءت كالتالي: ‫لوجین محمود فوزى عطیه‬‏ بالمركز الأول، و‫سلمى أشرف احمد منصور البنا‬‏ بالمركز الثاني، تليها ‫آلاء محمد أحمد عبد السلام‬‏ بالمركز الثالث، ثم ‫ریماز أشرف محمد عبدالجواد‬‏ بالمركز الرابع، و‫میرنا حسام الدین رشاد عبد العزیز إبراھیم‬‏ بالمركز الرابع مكرر، و‫مارینا عصام لبیب نصر منصور‬‏ بالمركز الخامس، ‫نھاد محمد حسن عبد الرازق نوار‬‏ بالمركز السادس، و‫یمنى 31 إسماعیل عبد الفتاح محمد‬‏ بالمركز السابع، وأسیل أحمد عبد المنعم أحمد عبد ﷲ‬‏ بالمركز الثامن، و‫إسراء سمیر عبد الستار فیاض عبد العزیز‬‏ بالمركز التاسع.

جاءت النتائج بإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وعن برنامج الفارم دي فأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز بلغ 11 طالب وطالبة، تقدير جيد جداً 15 طالبا وطالبة، تقدير جيد 7 طلاب، تقدير مقبول 5 طلاب.

بينما أوضحت الدكتورة غادة حداد أن الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز بلغ عددهم 21 طالبا وطالبة وتقدير جيد جداً 28 طالبا وطالبة، أما تقدير جيد فحصل عليه 20 طالبا وطالبة، وأخيراً حصل على تقدير مقبول 4 طلاب ببرنامج الفارم دي "صيدلة إكلينيكية".

فيما أوضح الدكتور تامر حسنين حامد منسق برامج كلية الصيدلة والمنسق العام لبرنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن النسبة العامة للنجاح ببرنامج فارم دي جاءت 89.6%، بواقع 100% ‫بمدخل علم الجودة‬‏ ، 92% ‫كیمیاء تحلیلیة صیدلیة 2‬‏، 100%قضایا مجتمعیة‬‏، 92% علم الأنسجة‬‏، 100% ‫علم النفس‬‏، 86% عقاقیر 1، 80% صیدلة فیزیائیة‬‏، 84% ‫ التشريح، ‫% 90بیولوجیا الخلية، 72% كیمیاء عضویة صیدلیة 2‬‏.

أما عن برنامج فارم دي "صيدلة إكلينيكية" فجاءت النسبة العامة للنجاح %9،1 بواقع 100% ‫لمقرر قضایا مجتمعیة‬‏، 100% ‫علم النفس‬‏ ،100% ‫مدخل علم الجودة‬‏، 96% ‫بیولوجیا الخلیة، %89 كيمياء عضوية صيدلية 2، 91% ‫عقاقیر 1،98% ‫علم الأنسجة‬‏ ،89% ‫صیدلة فیزیائیة‬‏، 98% ‫كیمیاء تحلیلیة صیدلیة 2‬‏، و90% ‫التشریح.‬‏

وقال الدكتور تامر حسنين، منسق برنامج ابن الهيثم، إنه تم إعلان جميع النتائج على برنامج ابن الهيثم فور اعتماد النتيجة.

كما قدم الدكتور عادل حسن الشكر لفريق شئون الطلاب ومجهوداته في سرعة مراجعة ورصد النتائج، بإشراف إبراهيم أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب وفاطمة طنطاوي، ومروة محمود وأحمد السيد.