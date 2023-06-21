تنتج 15 مليون شتلة.. 10 معلومات عن مشروع محطة شتلات القصب الجديدة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد ومحافظة أسوان، من إنشاء محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المحطة الجديدة:

- تعد محطة كوم أمبو أول محطة متخصصة فى إنتاج شتلات قصب السكر.

- المحطة تعد الأولى من نوعها فى أفريقيا.

- تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات.

- تستهدف المحطة استخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود إقتصادى إيجابى للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم.

- المحطة تقع على مساحة 26 فدان لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو.

- تبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 15 مليون شتلة فى الموسم.

- تكفى لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل فى الموسمين.

- وصلت تكلفة المحطة حوالى 300 مليون جنيه.

- يساعد المشروع الجديد على إنتاج شتلات معتمدة خالية من الإصابات المرضية.

- تساهم المحطة فى مضاعفة المحصول وتوفير التقاوى اللازمة للمزارعين، وزيادة الدخل لهم بعد زيادة ناتج السكر وتقليل الاستيراد.