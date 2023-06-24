استلام مكتب بريد مركز الخدمات بأبو مناع غرب فى قنا ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

تسلمت الأجهزة المعنية بمحافظة قنا، الجزء الخاص بمكتب البريد داخل مركز الخدمات التابع للوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، الوفد والذى تم إنشاؤه ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال حماده صلاح جيلانى، رئيس قرية أبو مناع غرب، إنه بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مجلس مركز دشنا، تسلمت لجنة خاصة مكتب بريد مركز الخدمات، لبدء العمل به، والذى سيخدم أهالى قرية أبومناع غرب.

وأشار جيلانى، إلى أن مكتب البريد جاء تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية لوضع آليات جديدة لتسريع آلية العمل من خلال تطوير وإحلال وتجديد العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والتى من بينها إنشاء مكاتب جديدة متطورة لتكون مؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويُسر دون تكدس وإنهاء مصالحهم دون تأخير أو بذل مشقة، فى الذهاب إلى مناطق بعيدة.

وتابع رئيس القرية، أن مكتب البريد سيتم إقامته داخل المجمع، الذى سيحتوى أيضاً على وحدة محلية، مجلس محلى، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين "، والذى تم تشييده بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 ملايين 600 ألف جنيه لإنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات المطلوبة.