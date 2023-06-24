اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 01:37 م
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إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز ناصر فى بنى سويف

السبت، 24 يونيو 2023 12:04 م
إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز ناصر فى بنى سويف جانب من الإزالات
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتابع على يوسف رئيس مدينة ناصر أعمال إزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بالمدينة، بحضور عيد ذكي نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية بناصر وحماية الاراضي، فضلا عن إيقاف حالة بناء مخالف بأحد الطوابق العلوية بقرية دلاص، وإزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية الزيتون.
 
وتابع علي يوسف رئيس المدينة، أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بمدخل المدينة، والتي تشمل مجموعة من المحاور منها أعمال توسعة الطريق الزراعي الفاصل بين مدخل المدينة والشناوية، وإعادة رصف تلك المنطقة، وترميم وتجديد البلدورات، بهدف الارتقاء بمنطومة الطرق وتحسين المظهر العام لمدخل المدينة بما يسهم في تيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة ناصر.
 
وتم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة أسفرت عن رفع حوالي 65 طن قمامة بشوارع جمال عبد الناصر وشارع شجرة الدر وشارع بور سعيد وشارع نهضة مصر وشارع الجيش وشارع المؤسسة الأيوائية وشارع المستودع، علاوة على متابعة أعمال النظافة بقرية بني عدي والرياض والزيتون وإشمنت، وعدد من قرى وعزب ونجوع المركز، وتمهيد ورفع تراكمات القمامة على مصرف أبو بكر من ناحية قرية الحرجة.
 
 
 

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