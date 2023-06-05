اليوم السابع
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إزالة مخالفات بناء بأحياء المقطم والبساتين والمعصرة.. صور

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:14 م
إزالة مخالفات بناء بأحياء المقطم والبساتين والمعصرة.. صور عمليات إزالة المخلفات
كتب سيد الخلفاوى

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تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية واحياء المنطقة الجنوبية لإزالة تعديات البناء المخالف وإيقاف الاعمال والتصدى لكافة صور التعديات وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين، قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم بحملة لتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 6275 بمنطقة ج الهضبة العليا بمخالفة بناء بالدور الرابع والخامس والسادس بدون ترخيص وتجاوز الارتفاعات القانونية ومخالفا للاشتراطات البناء .

قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال بالأشراف على إيقاف أعمال مخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والإدارة الهندسية حيث تم إزالة سقف الدور الثامن بعد الأرضى بالقطعة رقم 6023 المجاورة السادسة منطقة المعراج العلوي وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قاد عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالتنسيق مع اداره المتابعه الميدانية ومشرفي المربعات بحي المعصره حمله استهدفت إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بشارع عاطف شفيق المتفرع من شارع ترعة الخشاب بجوار مسجد المروة بمنطقة الدواجن وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة مواصلة الجهود للقضاء على المخالفات والتعامل مع اي بلاغات ترد الى الاحياء بشأن مخالفات البناء والاستجابة السريعة والفورية الى جانب استمرار اعمال المتابعة الدورية لشوارع وميادين الاحياء للقضاء على التعديات في مهدها وضمان عدم عودتها مرة أخرى.

إزالة مخلفات
إزالة مخلفات

 

جانب من عمليات الإزالة
جانب من عمليات الإزالة

 


القاهرة

مخالفات البناء المباني المخالفة

المقطم

اخبار القاهرة



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