محافظ دمياط: انتظام منظومة توريد محصول القمح بإجمالى 60 ألف طن

دمياط - معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ أبريل الماضى، معلنة عن توريد 60174.171 طن من المحصول حتى الأمس بنسبة تخطت 129.4% من المستهدف.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا على متابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.