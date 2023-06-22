محافظ دمياط تشيد بجهود البنك الزراعى فى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم مع الوفد المكلف من علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وعبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك، حيث ضم كلا من أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد والدكتور على الخضرجى مدير عام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية بمنطقة شرق الدلتا والدكتور أحمد صبح مدير إدارة التجزئة المصرفية بقطاع الدقهلية.

وتناول اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك وفى ضوء الشراكة مع وزارة التموين وتزامنًا مع حلول عيدالأضحى المبارك، حيث سيتم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية واللحوم من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وأشادت محافظ دمياط بتلك المبادرة، وذلك لخدمة المجتمع وأبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين و تقديم الدعم اللازم لهم ، لافتة الى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لتوزيعهم على الفئات المستحقة.

وعلى جانب آخر، بحثت الدكتورة منال عوض مع ممثلى البنك آلية تحقيق الشراكة لخدمة أهالي القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم الدعم اللازم لهم بالجوانب المختلفة، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون بمختلف المجالات لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة المجتمع.