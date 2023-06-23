اليوم السابع
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رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: صناعة السبائك ثروة كبيرة للسوق المحلى

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:00 ص
رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: صناعة السبائك ثروة كبيرة للسوق المحلى خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية
كتب عبد الحليم سالم

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‏كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن صناعة السبائك تمثل ثروة كبيرة، سواء لتوفير الخام والمنتجات للسوق المحلى، أو للتصدير، لا سيما فى ظل تميز مصانع السبائك المصرية على كافة المستويات.
 
و‏أضاف الفقى، أن المهم خلال الفترة الحالية توطين الصناعة التى يتم استيرادها من الخارج؛ لتوفير العملة الصعبة وتعميق الصناعة المحلية، بحيث ينمو الاقتصاد المصري بصورة أسرع وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار، موضحا أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تخطط لزيادة إنتاجها من سبائك الفروسيلكون ومختلف أنواع سبائك السيليكون من خلال إنشاء فرن جديد 25 ميجا فولت أمبير.
 
وبحسب الخطة فإنه من المنتظر إنتاج 15 ألف طن سنويا سبائك مختلفة من السيليكون وفقا لدراسة تسويقية، والتى تحدد الحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية لكل منتج وفقا لاقتصاديات التشغيل وبأقل استهلاك ممكن للطاقة الكهربائية، من خلال استخدام تقنية Power Recovery للاستفادة من الطاقة الحرارية أثناء التفاعل وتحويلها إلى طاقة كهربائية تقلل من تكلفة طن الفيروسيليكون، ومن المستهدف أن يتضمن الفرن الجديد منقى عالى الجودة (Filter) للتوافق البيئي وإنتاج منتجات عالية الجودة - وزيادة القيمة المضافة لها - بما في ذلك سيانك الفيروسيليكون ومختلف سبائك السيليكون.
 
وتصل إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة نحو  73 مليون دولار أمريكي بحسب ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام في خريطتها الاستثمارية.

الصناعة

التصدير

السبائك

خالد الفقى

قطاع الاعمال العام

القابضة المعدنية



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