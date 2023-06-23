وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن شئون المسجد النبوي كثفت جهودها من خلال تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه والسجاد، ويبلغ عدد الأدوات المستخدمة في أعمال النظافة والتعقيم والتطهير 3 آلاف أداة.

وحرصت على توفير كافة الخدمات، حيث هيأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية من خلال فرش 18 ألف سجادة، وكذلك مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم حشود ضيوف الرحمن والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة، كما عملت الوكالة على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة المصلين.

وتولي الوكالة اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة "برايل"، وترجمة الخطبة بلغة الإشارة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

ولإيصال ماء زمزم المبارك لجميع المصلين، عملت الوكالة على توزيع حافظة ماء زمزم في جميع أنحاء المسجد النبوي، كما سيتم توزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم.

ويأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير كافة الخدمات بأعلى معايير الجودة للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع.