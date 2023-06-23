ننشر جداول امتحانات الدور الثانى لجميع المراحل التعليمية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد وجداول امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023، وذلك على النحو التالي:

* أولا المرحلة الابتدائية

- الصفوف الأول والثاني والثالث " فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023

- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

*ثانيا المرحلة الاعدادية

- الصف الأول الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثاني الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثالث الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

* ثالثا المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي السبت 22 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي السبت 22 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوي العام " للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام" للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

*رابعا "التعليم الفني " من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 23 يوليو 2023

جداول المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوي العام التعليم الفنى بالإدارات حسب تخصصه.