فواكه هتقلل وزنك وتحميك من السمنة ودهون الجسم

كتبت نهير عبد النبى

الفواكه من أكثر الأكلات الخفيفة التى يفضلها الكثيرون، فضلا عن ذلك فهى غنية بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى، التى تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا، وبحسب موقع Healthline، يوجد عدد من الفواكه المنخفضة بشكل عام فى السعرات الحرارية والغنية بالألياف، مما قد يساعد على إنقاص الوزن ، وهى:



- جريب فروت تحتوى نصف حبة جريب فروت، تزن نحو 123 جرامًا، على 37 سعرًا حراريًا فقط، لكنها توفر 51% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C.

ومن المثير للاهتمام أن مراجعة علمية حديثة توصلت إلى أن استهلاك هذه الفاكهة يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم.

كما أن الجريب فروت غني بمضادات الأكسدة والالتهاب، بما يمكن أن يحمي من مرض السكري وأمراض القلب.



- التفاح التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و5.4 جرام من الألياف لكل ثمرة كبيرة تزن 223 جراما.

وتظهر الأبحاث أنه من الأفضل تناول التفاح كاملاً - بدلاً من عصره - لتقليل الشعور الجوع والشهية.



- التوت والفراولة يعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد، أو ما يعادل 123 جراما من التوت على 64 سعرًا حراريًا فقط، ويوفر 36% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C والمنغنيز، بالإضافة إلى 12% لفيتامين K.

ويحتوى كوب واحد من الفراولة يزن 152 جراما على أقل من 50 سعرة حرارية ويوفر 3 جرامات من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى 99% الكمية الموصى بتناولها يوميًا من فيتامين C و26% منجنيز.



- الفاكهة ذات النواة إن ثمار الفاكهة ذات النواة تضم مجموعة متنوعة من بينها الخوخ والنكتارين والبرقوق والكرز والمشمش، وتشتهر هذه الفواكه بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، علاوة على عدد سعراتها المنخفضة.



- الكيوى

يعتبر الكيوي مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وK وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة، تحتوي ثمرة فاكهة صغيرة مقشرة بوزن نحو 69 جراما على أكثر من 2 جرام من الألياف، بينما توفر القشرة وحدها 1 جرام من الألياف الإضافية.



- البطيخ البطيخ هو أحد الخيارات الرائعة لمن ينشدون إنقاص الوزن بسبب السعرات الحرارية المنخفضة والنسبة العالية من الماء في محتواه يوفر كوب واحد فقط من البطيخ يزن 150-170 جراما 46-61 سعرا حراريا.



- الموز الموز غنى بالسعرات الحرارية أكثر من العديد من الفواكه الأخرى، إلا أنه يحتوى أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية، حيث يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والألياف والعديد من مضادات الأكسدة وفيتاميناتC وB6.

وأوضحت إحدى الدراسات، التي أجريت عام 2014، أن تناول الموز يوميًا يقلل من نسبة السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.